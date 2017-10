Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chefes da PJ vão ser julgados na Operação Aquiles

Os 29 arguidos vão a julgamento, decidiu o juiz Carlos Alexandre.

Por M.C. | 09:55

Os 29 arguidos do caso operação Aquiles, relacionado com tráfico de droga e que envolve um ex-coordenador e ex-inspetor-chefe do combate à droga da PJ, vão a julgamento, decidiu o juiz Carlos Alexandre.



Depois de vários arguidos terem requerido a abertura de instrução, o magistrado subscreveu, quase na íntegra, a acusação do Ministério Público.



O ex-coordenador Dias Santos esteve, segundo a investigação, ligado a uma rede de tráfico colombiana.



Já o antigo inspetor-chefe, Ricardo Macedo, e o cabo da GNR, José Silva, terão recebido milhares de euros de redes de tráfico de droga.