“Cheguei a agarrá-los mas o mar levou-os”

Os dois amigos estavam a jogar futebol e foram buscar a bola junto à zona de rebentação. Foram engolidos pelo mar.



As buscas, que iniciaram às 08h00 de ontem e que se prolongaram até ao pôr do sol, não trouxeram novidades. "Até ao momento, não fizemos qualquer deteção de nenhum corpo", informou, ao início da noite, o comandante Rodrigues Campos, capitão do Porto do Douro. Polícia Marítima, Bombeiros de Espinho e da Aguda, Instituto de Socorros a Náufragos, um helicóptero e a patrulha da Marinha estiveram envolvidos nas operações de busca, alargadas até quatro quilómetros para Sul e um quilómetro para Norte, bem como por terra, junto à linha de costa.Os dois amigos estavam a jogar futebol e foram buscar a bola junto à zona de rebentação. Foram engolidos pelo mar.

O que achou desta notícia?







90.1% Muito insatisfeito

90.1% 3.6%

3.6% 0.9%

0.9%

5.4% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







90.1% Muito insatisfeito

90.1% 3.6%

3.6% 0.9%

0.9%

5.4% Muito satisfeito pub

"Fui atrás deles, ainda cheguei a agarrá-los, mas já não consegui tirá-los, tal era a corrente, e o mar levou-os. Foi terrível ver os meus amigos serem engolidos pela água". Daniel Costa estava com os dois jovens que desapareceram no mar da praia da Costa Verde, Espinho, e esteve ontem, no areal, à espera de notícias. As buscas, realizadas no final da tarde de domingo e durante todo o dia de ontem, foram infrutíferas. Serão retomadas hoje."Nós vamos juntos para todo o lado, ainda há dias o Ricardo me veio ajudar a mudar de casa, e agora aconteceu isto. Ontem [domingo], ainda discutimos para onde íamos passar a tarde e acabámos por vir para aqui. O que nos havia de acontecer. Tínhamos combinado tantas coisas e não vamos fazer nada", lamentou Daniel Costa, de lágrimas nos olhos.Vários familiares de Ricardo Costa e de Daniel Pereira, ambos de 19 anos, passaram o dia de ontem junto à praia. Estão a receber apoio psicológico desde o desaparecimento no mar. Ao final da tarde, o irmão de Ricardo Costa e cerca de 50 colegas da academia de kickboxing Warriors Night dirigiram-se à praia, onde depositaram uma coroa de flores. Estavam inconsoláveis.