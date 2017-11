Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cheiro a gás assusta escola no Seixal

Alunos, professores e funcionários retirados do local.

Por Sofia Garcia e João Tavares | 10:57

Um cheiro intenso a gás num dos pavilhões onde funcionam o refeitório e o bar assustou ontem alunos, professores e funcionários da Escola Básica 2,3 de Vale de Milhaços, em Corroios, no Seixal.



O episódio, tratado no início como uma fuga de gás, ocorreu pelas 10h50 e obrigou à evacuação, por precaução, do estabelecimento de ensino. Foram retiradas cerca de 300 pessoas.



"Em caso de incerteza evacuamos sempre a área porque é necessário, em primeiro lugar, salvaguardar a segurança e a vida de todos no interior da escola", explicou fonte da direção.



Após medições por equipas técnicas de esgotos e de gás, os responsáveis aperceberam-se de que o odor agressivo era proveniente da rede de esgotos, na zona da cozinha. "Há uma rede de esgotos que tem de ser limpa e que deu origem àquele cheiro nauseabundo. As medições de gás deram zero", esclarece a fonte.



Alguns alunos, assustados, alertaram os encarregados de educação. Duas horas depois do alerta dado à Proteção Civil, as aulas regressaram à normalidade.