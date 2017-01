Chilenos escolhem luxo para fazerem assaltos

O que achou desta notícia?







Vigiavam as moradias na Foz do Porto. Procuravam as mais luxuosas, onde presumivelmente haveria bens de maior valor. Tentaram assaltar pelo menos duas, mas não conseguiram. E na terceira, na travessa dos Banhos, foram apanhados. Estava alguém no interior, gritou, ainda fugiram de forma apressada. Mas já eram vigiados pela Polícia Judiciária do Porto, que os prendeu em flagrante. Já estão em prisão preventiva.Os três suspeitos são de nacionalidade chilena. Dois tinham residência em Itália, o terceiro em Santiago do Chile. Estavam no nosso país há poucas semanas e moravam num hotel de luxo, em Espinho. Também se vestiam de forma luxuosa, para não levantar suspeitas durante as vigilâncias.A PJ do Porto, que os prendeu, diz que o trio, a 8 de janeiro, já tinha assaltado uma vivenda, em S. Cosme Gondomar. Levaram dinheiro, relógios e objetos de ouro. Além de alguns objetos de valor que foram apreendidos, a Polícia Judiciária recuperou ainda o carro que usavam. Era roubado.