Choque com ambulância faz dois feridos

Acidente ocorreu pelas 13h30, junto à saída para a avenida de Ceuta, no sentido Lisboa-Almada.

Por M.C. | 06:00

Um homem, de 78 anos, e uma mulher, de 68, ficaram ontem feridos após uma colisão entre uma ambulância dos bombeiros de Mora e um automóvel, ocorrida no Eixo Norte-Sul, em Lisboa.



O acidente ocorreu pelas 13h30, junto à saída para a avenida de Ceuta, no sentido Lisboa-Almada.



Os dois feridos eram ocupantes do automóvel e foram transportados para o Hospital de São Francisco Xavier.



O acidente causou extensas filas de trânsito no Eixo Norte-Sul.