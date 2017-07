Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Choque contra árvore mata ex-futebolista

Excesso de velocidade poderá ter estado na origem do acidente.

Por A.L. | 01:30

Um homem de 59 anos morreu ontem no despiste da viatura que conduzia na EN260, no sentido Serpa-Beja, junto ao cruzamento de Baleizão. O condutor não resistiu ao violento embate numa árvore de grande porte.



Segundo as autoridades, o excesso de velocidade poderá ter estado na origem do acidente. A vítima, Guilhermino Ramos, era um empresário residente em Beja e foi jogador de futebol.



Representou o Moura Atlético Clube, o Futebol Clube de Serpa e o Piense Sporting Clube, onde se sagrou Campeão Distrital em 1986.



Apesar da rapidez na assistência à vítima, o óbito foi declarado no local. O corpo foi depois encaminhado para a morgue de Beja.



Nas operações de socorro participaram os bombeiros, a VMER e a GNR de Beja.