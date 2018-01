Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Choque contra muro mata duas crianças

Rodrigo Caetano e Rodrigo Pacheco, ambos de 14 anos, não resistiram a ferimentos.

Por Magali Pinto | 01:30

O alerta chegou aos bombeiros de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, às 23h00 de sexta-feira. Dava conta de um despiste violento na Canada de Belém. À chegada dos meios já nada havia a fazer por um dos cinco jovens que seguiam no carro. O outro morreu a caminho do hospital. Rodrigo Caetano e Rodrigo Pacheco tinham apenas 14 anos.



A família e os amigos estão desolados. Desconhecem-se as causas do acidente - a seguir ao despiste, o carro embateu numa árvore e depois num muro. "À nossa chegada vimos que o carro estava efetivamente despistado num muro. Estavam três jovens no exterior, feridos, e outros dois no interior. Um estava morto já e o outro foi retirado em paragem cardiorrespiratória. Ia a caminho do hospital do Divino Espírito Santo quando morreu", contou ontem ao nosso jornal o adjunto do comando dos bombeiros de Ponta Delgada, Fernando Infante.



No local estiveram dez homens e cinco ambulâncias. A investigação está entregue à PSP, que também esteve no local e que agora averigua o que pode ter levado ao despiste brutal. "A investigação nada tem a ver connosco. Nós fizemos a parte do socorro. As vítimas que estavam no exterior do carro estavam conscientes, mas foram levadas para o hospital para receberem assistência médica", concluiu Fernando Infante. Quando tiverem alta médica poderão explicar às autoridades o que aconteceu.



As duas vítimas mortais ficaram encarceradas. Os três amigos, com idades dos 17 aos 19 anos, entre os quais o condutor, alertaram de imediato os bombeiros. Nas redes sociais multiplicam-se as mensagens de luto pelos dois jovens.



Família e amigos estão incrédulos com a morte dos menores e procuram saber o que aconteceu. "Descansem em paz", escreveram muitos amigos.