Choque em rocha mata camionista

Veículo embateu violentamente numa encosta rochosa na EN18.

Por Alexandre M. Silva e Alexandre Salgueiro | 11.07.17

Dois colegas de trabalho faziam o transporte de bagaço de azeitona quando o camião em que seguiam entrou em despiste e colidiu violentamente numa barreira rochosa na EN18, entre Nisa e Vila Velha de Ródão, ontem de manhã. O camionista, de 45 anos, morreu no local. O outro homem, de 53, também residente na zona de Coimbra, ficou gravemente ferido e foi transportado para o hospital de Portalegre.O acidente foi registado pelas 07h30, numa zona de curvas, ao quilómetro 132, em São Simão, no concelho de Nisa. A viatura, que transportava na cisterna mais de uma dezena de toneladas de bagaço de azeitona, seguia na direção de Vila Velha de Ródão quando se deu o acidente. A vítima mortal acabou por ficar encarcerada. O óbito foi confirmado no local."O trator do camião estava comprimido entre a carroçaria e as rochas, o que dificultou as manobras da equipa de socorro para entrar na cabine. O ferido grave saiu do veículo pelos próprios meios. Encontrámos o condutor em paragem cardiorrespiratória", referiu João Carita, adjunto de comando dos Bombeiros de Nisa. A via esteve cortada ao trânsito durante várias horas. Só à tarde foi aberta uma das faixas de rodagem.Nas operações de socorro estiveram mais de 20 elementos dos bombeiros, apoiados pela VMER do hospital de Portalegre e GNR. A vítima mortal foi transportada para a morgue do hospital de Portalegre, onde será autopsiada. A GNR investiga as causas do acidente.