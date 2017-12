Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Choque entre carro e autocarro provoca um morto

Acidente em Portalegre provocou ainda um ferido leve.

25.12.17

Uma pessoa morreu e outra sofreu ferimentos leves na sequência de um choque frontal entre um camião e um autocarro, na EN118, no concelho de Gavião, distrito de Portalegre.



No autocarro seguiam 14 passageiros que tiveram que abandonar o veículo. O trânsito está cortado desde as 19h15, hora a que foi dado o alerta.



No local estiveram elementos do corpo de Bombeiros de Gavião.