Choque entre ligeiro e reboque faz um morto e um ferido em Abrantes

Carro envolvido no acidente seguia em contra-mão. Em Vila de Rei, despiste faz ferido grave.

Por José Durão | 11:53

Uma colisão forontal entre um ligeiro de passageiros e um ligeiro com reboque causou ontem uma vítima mortal na EN2, à entrada de Abrantes, pelas 04h30.

Segundo fonte da PSP, o carro da vítima mortal circulava em contra-mão na altura do embate. A colisão causou um incêndio, que se alastrou ao mato próximo.

O condutor do ligeiro com reboque conseguiu escapar às chamas, e foi conduzido para o hospital de Abrantes com ferimentos leves. O condutor do outro ligeiro não conseguiu sair da viatura e acabou por morrer carbonizado. As viaturas ficaram destruídas pelas chamas.

A cerca de 30 km de Abrantes, um outro acidente fez um ferido grave na manhã desde sábado. O despiste de uma viatura ligeira na Estrada Nacional 2, na localidade de fundada deixou uma pessoa encarcerada e com ferimentos graves, por volta das 10h00.Estão no local equipas dos bombeiros de Vila de Rei e da Sertã.