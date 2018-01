Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Choque entre moto e carrinha faz um morto no Algarve

Acidente na EN 125, corta trânsito na zona de Loulé.

16:31

Um motociclista morreu ao início da tarde desta quinta-feira na Estrada Nacional 125, na zona de Loulé. O veículo de duas rodas seguia no sentido Faro-Albufeira quando chocou com uma carrinha de transporte que saía de uma empresa que fica junto à estrada.



A moto colidiu com a carrinha e o seu condutor ficou entalado debaixo do veículo, tendo a morte sido decretada no local. O acidente ocorreu por volta das 15h00 desta terça-feira.



Pelas 16h30, este troço da EN125 permanecia encerado ao trânsito, até porque o corpo da vítima ainda não tinha sido retirado do local.