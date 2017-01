Choque entre três viaturas faz um morto no IC1

O trânsito encontra-se cortado em toda a extensão do IC1.

Um choque entre três viaturas, duas delas ligeiras e uma pesada, provocou um morto e um ferido ligeiro no IC1 na localidade de Palma, no concelho de Alcácer do Sal. O alerta foi dado pelas 12.30h desta sexta-feira.A vítima mortal, um homem de 35 anos, acabou por morrer no local mesmo antes de ser socorrido.Para o local foram enviados 19 elementos dos Bombeiros Voluntários de Álcacer do Sal, do INEM e da PSP.