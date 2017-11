Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Choque fatal contra um camião do lixo

Condutor perde controlo do carro, galga separador e vai enfaixar-se em pesado em Lisboa.

Por Sérgio A. Vitorino | 01:30

Stoyan Balabanov, que tinha completado 28 anos há menos de um mês, seguia ao volante do seu carro, no sentido Cais do Sodré-Belém da avenida 24 de Julho, em Lisboa, quando inexplicavelmente perdeu o controlo da viatura, galgou o separador central em calçada, arrancou um pilarete de sinalização (projetando-o mais de 50 metros) e foi colidir de frente contra um camião de recolha de lixo da autarquia. O homem morreu no local.



O acidente ocorreu pelas 07h00 de ontem, frente à estação de comboios de Alcântara-Mar. O Opel Astra conduzido por Stoyan passou para as vias de sentido Belém-Cais do Sodré e ficou completamente espalmado contra a frente do camião de lixo da Câmara de Lisboa.



Elementos do Regimento de Sapadores Bombeiros e do INEM chegaram rapidamente ao local. A equipa médica tentou salvar o condutor, mas após várias manobras de reanimação sem sucesso teve de declarar o óbito ainda no local. O funcionário da Câmara de Lisboa sofreu ferimentos ligeiros e foi levado ao Hospital de S. José.



O corpo teve de ser desencarcerado dos destroços. A Divisão de Trânsito da PSP de Lisboa investiga as causas do acidente, que provocou forte condicionamento do trânsito na zona de Alcântara até meio da manhã. Stoyan nasceu na Bulgária mas vivia desde criança em Portugal. Era condutor de tuk tuk.



Colisão entre dois automóveis faz um morto

Um morto e dois feridos ligeiros é o resultado da colisão entre duas viaturas ocorrida ontem, às 08h15, numa estrada secundária do Sabugal, no distrito da Guarda. A vítima mortal é um homem de 50 anos, que conduzia um dos veículos. O óbito foi confirmado no local por um médico do INEM.



As causas do embate estão a ser investigadas pela GNR, mas, perante a forma como ficaram as viaturas, uma delas saiu da via certa e invadiu a contrária. Os bombeiros de Sabugal prestaram socorro.



Três bebés ficam feridos em despiste de veículo da Santa Casa da Misericórdia

Três bebés, todos com cerca de um ano, sofreram ontem de manhã ferimentos ligeiros após a carrinha onde seguiam se ter despistado em Coxerro, Vila Velha de Ródão. O acidente aconteceu às 09h30, quando a viatura onde seguiam, da Santa Casa da Misericórdia de Vila Velha de Ródão, saiu da estrada para uma zona de mato.



A viatura deslizou, mas não virou. Os bebés sofreram ferimentos ligeiros e foram assistidos no hospital de Castelo Branco. A condutora, de 25 anos, também ficou ferida sem gravidade.



PORMENOR

Mais mortes nas estradas

Entre 1 de janeiro e 31 de outubro morreram 420 pessoas nas estradas portuguesas, mais 48 que em igual período do ano passado. Registaram-se ainda 1805 feridos graves (mais 29) e 34 254 ligeiros (mais 1786), num total de 106 936 acidentes.