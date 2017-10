Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Choque frontal mata condutores no IC1

Homens, de 60 e 61 anos, residiam em Castro Verde e Messines.

01:30

Um violento embate frontal entre duas carrinhas todo-o-terreno provocou ontem a morte aos dois condutores, no IC1, perto de Santana da Serra, Ourique. O acidente deu-se pelas 07h48. Na estrada não ficou um único sinal de travagem.



Tudo leva a crer que um dos condutores invadiu a faixa contrária. Segundo as autoridades, foi a carrinha todo-o-terreno que seguia no sentido sul-norte, conduzida por António Carrasqueiro, de 61 anos, residente em Messines, Algarve, que acabou por entrar em contramão numa reta.



O outro condutor, Jorge Nunes, de 60 anos, morador em Castro Verde, ainda tentou desviar a carrinha para a berma mas já não evitou o embate. Quando os bombeiros chegaram ao local as duas vítimas encontravam-se em paragem cardiorrespiratória.



Mário Batista, comandante dos Bombeiros de Ourique, referiu que "foram efetuadas manobras de reanimação, mas sem sucesso".



No local esteve o helicóptero do INEM. O trânsito esteve cortado uma hora.



A GNR investiga as causas do acidente.