Choque frontal mata mulher em Guimarães

Marido da vítima está em estado crítico. Condutor da outra viatura tem lesões graves.

Numa das viaturas seguia um casal com cerca de 60 anos, e a mulher teve morte imediata.



O homem foi levado em estado crítico para o hospital de Braga, apresentando ferimentos muito graves.



O condutor da outra viatura envolvida no acidente, com cerca de 23 anos, ficou gravemente ferido. O choque aconteceu quando uma das viaturas saiu da sua faixa de rodagem, por razões ainda não determinadas.

Um choque frontal entre duas viaturas ligeiras matou uma mulher de cerca de 60 anos na zona da Penha, em Guimarães.O acidente ocorreu ontem por volta das 20h30 na EN101-2, na subida para a Penha, em Guimarães.