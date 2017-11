Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Choque violento mata dois vizinhos na Penha

Paulo Sousa, 49 anos, saiu de casa para levar Irene Carneiro, de 63, a casa de uma familiar.

Por Fátima Vilaça e Manuel Jorge Bento | 02:01

Sempre que Maria Irene Carneiro precisava de se deslocar até à casa da tia que a criou, em Mesão Frio, Guimarães, era ao vizinho Paulo Jorge Sousa que recorria para pedir boleia. No sábado à noite, durante uma dessas viagens, os dois vizinhos, ela de 63 anos e ele de 49, não resistiram a uma violenta colisão frontal na estrada que liga Mesão Frio à Penha. Irene teve morte imediata. Paulo morreu pouco tempo depois de ter chegado ao hospital de Braga para onde foi levado em estado crítico.



A brigada de investigação de acidentes da PSP de Guimarães investiga as circunstâncias que levaram a esta brutal colisão. A hipótese mais provável é que um dos carros circulasse em excesso de velocidade.



O acidente ocorreu às 20h20, após uma curva acentuada da estrada de montanha. O BMW, conduzido por um jovem de 24 anos, descia em direção a Guimarães e terá entrado em despiste. O condutor, que sofreu ferimentos ligeiros, ainda terá tentado travar, mas o veículo entrou na faixa de rodagem contrária e o jovem não conseguiu evitar o violento choque frontal com o Opel Corsa, conduzido por Paulo Sousa.



Paulo e Irene ficaram presos no amontoado de metal em que o carro ficou transformado. O condutor, que era solteiro e vivia em Azurém com o pai idoso, ainda resistiu algumas horas. A vizinha, reformada, que vivia sozinha, morreu no local.



Ao que o CM apurou, as duas vítimas mortais seguiam sem cintosde segurança.