Choque violento mata enfermeira

Catarina Valente, de 25 anos, colidiu contra autocaravana.

Por António Lúcio | 01:30

Uma enfermeira de 25 anos, Catarina Valente, morreu ontem numa colisão que envolveu três viaturas na Estrada Nacional 122, a seis quilómetros de Mértola. O acidente, que ocorreu pelas 09h20, fez ainda três feridos.



Catarina Valente, natural de A do Pinto, concelho de Serpa, mas a residir em Castro Verde, estava a substituir um colega no Centro de Saúde de Mértola. A jovem ter-se-á despistado, perto de uma curva, no sentido Beja/Mértola, chocando com violência numa autocaravana que seguia em sentido contrário. O óbito foi declarado no local. Segundo fonte da GNR, a estrada molhada devido "à chuva que caiu durante a noite poderá ter contribuído para o despiste".



A autocaravana envolvida no acidente tem matrícula francesa e transportava um casal também de nacionalidade francesa. A mulher, de 64 anos e condutora do veículo, e o homem, de 66, foram encaminhados para o hospital de Beja com ferimentos leves.



O terceiro veículo envolvido no acidente embateu com violência na traseira da autocaravana. O condutor, com cerca de 50 anos, sofreu ferimentos ligeiros, tendo recebido assistência no local.



A estrada esteve cortada até às 12h10. As causas do acidente estão a ser investigadas pela GNR. O troço onde ocorreu o acidente é uma zona onde têm acontecido vários acidentes, muitos deles mortais.



"Era uma rapariga muito humilde e trabalhadora. Extremamente dedicada à sua profissão", revelaram colegas de Catarina.