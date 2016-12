Choques em Loures e Coruche fazem dois mortos

As causas do sinistro, que ocorreu pelas 10h30, estão a ser investigadas pela GNR mas, ao que tudo indica, o carro que viajava no sentido Couço-Coruche invadiu a faixa de rodagem onde seguia a viatura da vítima mortal. Devido à violência do embate, o carro saiu fora da estrada e destruiu um poste de transporte de energia.



A condutora do outro veículo, que terá cerca de 50 anos, sofreu politraumatismos graves e foi transportada ao Hospital de Santarém, depois de assistida no local. As cerimónias fúnebres de João Serrão, que deixa viúva e um filho maior de idade, ainda não têm data marcada.



Duas colisões brutais mataram ontem um jovem de 21 anos e um empresário de 73, em Loures e Coruche.O primeiro acidente envolveu um ligeiro e um autocarro da Rodoviária de Lisboa. Passavam poucos minutos das 06h00 quando o jovem saiu de casa, situada na localidade de Freixial, freguesia de Bucelas, e, ao volante de um ligeiro de mercadorias de marca Peugeot, seguia em direção a Santo Antão do Tojal. Parou num cruzamento de uma via secundária e quando entrava na EN115 embateu com violência no autocarro da Rodoviária. Apesar dos esforços dos Bombeiros de Fanhões e Zambujal, morreu no local.O sinistro causou ainda ferimentos no motorista e em dois passageiros do autocarro. Foram todos assistidos no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.