Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Choques matam amigos e idoso

Dois acidentes brutais ceifam vidas a vítimas de 27, 36 e 78 anos.

Por Tânia Rei | 01:30

No espaço de doze horas, dois jovens amigos e um idoso morreram, entre a madrugada e a manhã de segunda-feira, nas estradas do Norte, em acidentes de viação. Marc Rodrigues, de 27 anos, filho de emigrantes em França, e um amigo, de 36, marroquino, moravam na capital francesa e estavam de visita a Montalegre para participarem na Feira do Fumeiro. O carro em que seguiam embateu na parede de uma casa e morreram. Em Lousada, um idoso de 78 anos despistou-se contra um camião.



O primeiro acidente aconteceu às 02h00. Os dois jovens - o mais novo natural da vila de Montalegre - deslocavam-se para Espanha, onde iriam prolongar a noite de diversão, com outros amigos que viajavam em viaturas diferentes. O Fiat 500 em que seguiam despistou-se no bairro da Lama do Moinho, junto a uma das saídas da localidade. O carro galgou o passeio e embateu na parede de uma casa.



"Senti uma travagem brusca, e depois ouvi o enorme estrondo. Fui à janela e vi que não se mexiam. Vim à rua, onde havia muito sangue", relatou esta segunda-feira ao CM Maria da Luz Lopes, proprietária da habitação.



Pelas 14h45, na variante à EN106, em Ordem, Lousada, Alberto Morgado, idoso de 78 anos, morreu depois de uma colisão entre o carro que conduzia - e no qual viajava sozinho - e um camião, no sentido Penafiel-Lousada. O homem residia em Penafiel. O motorista do pesado, com cerca de 40 anos, ficou ferido. A via esteve cortada durante cerca de três horas.