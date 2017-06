Chouriços voam para festa na cela

A situação foi participada às entidades competentes, que agora irão anexar esta situação ao processo. Os Serviços Prisionais (DGRSP) não responderam ao pedido de esclarecimentos feito pelo CM.



Mas não foi só este episódio insólito a marcar o fim de semana em Santa Cruz do Bispo. No sábado, um homem que cumpre pena por dias livres – aplicada a crimes menores como condução com álcool e que permite ao cidadão passar o fim de semana na cadeia e manter a vida normal – ‘desapareceu’ do estabelecimento prisional. Tinha dado entrada na sexta-feira e terá fugido menos de 24 horas depois.A situação foi participada às entidades competentes, que agora irão anexar esta situação ao processo. Os Serviços Prisionais (DGRSP) não responderam ao pedido de esclarecimentos feito pelo CM.

Três chouriços, três garrafas de álcool etílico, dois balões de São João, uma barra de haxixe e três telemóveis. Este foi o material apreendido pelos guardas prisionais da cadeia de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos, na noite de sexta-feira e que tinha ‘voado’ sobre o muro da prisão. Os destinatários seriam dois reclusos, que pretendiam organizar uma festa em honra do santo popular no pavilhão onde estão detidos.Segundo o CM apurou, a ‘encomenda’ foi detetada quando os reclusos se dirigiram ao pátio para recolher os objetos. Mas foram vistos pelos guardas e a festa acabou por não se concretizar. A dupla já terá sido alvo de sanção disciplinar e afastada da restante população prisional.Recorde-se que nos últimos meses, tal como o CM noticiou, foram vários os casos de objetos atirados de fora da cadeia para o interior, quase sempre droga ou telemóveis.