Chumbo de orçamento abre guerra política em Castro Marim

Francisco Amaral, reeleito presidente pelo PSD, acusa oposição de “boicotar” gestão.

Por Pedro F. Guerreiro | 21.12.17

O chumbo do orçamento para 2018 abriu uma guerra política em Castro Marim. O presidente reeleito Francisco Amaral (PSD) acusa a oposição de "boicotar" a gestão autárquica e provocar a eventual perda de sete milhões de euros em fundos comunitários e créditos concedidos para projetos. A oposição, liderada por Célia Brito (PS) e pelo agora independente José Estevens, rejeita a acusação.



Amaral diz que o executivo "solicitou contributos da oposição", mas eles acabaram por ser nulos. "Ainda houve uma última tentativa de fazermos uma reunião extraordinária, mas foi recusada.



Coloquei o orçamento à votação e foi reprovado", refere o autarca, acrescentando que o resultado "revela um entendimento que há" entre PS (com dois vereadores) e o independente José Estevens (ex-presidente da câmara pelo PSD durante cerca de 20 anos) "para bloquear a ação do executivo".



Entre os projetos que não avançam, com o chumbo do documento, está a obra da praia fluvial de Odeleite. "Adquirimos o terreno, mandámos fazer o projeto, apresentámos candidatura a fundos comunitários e já tinha garantia desses fundos, mas a proposta foi rejeitada, por isso morreu o sonho da praia de Odeleite", lamentou Amaral.



Célia Brito, também líder da concelhia do PS, justifica o voto contra a decisão do presidente de "não aceitar reagendar" a votação e "incluir as propostas eleitorais socialistas" na proposta do orçamento.



Já Estevens diz que Amaral "ainda não se adaptou à realidade de não ter maioria absoluta" e "não incluiu na proposta nenhum dos pontos apresentados no seu programa eleitoral".