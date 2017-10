Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chuva e frio até ao final da semana

Prevista chuva, por vezes forte, para os próximos dias.

Por João Saramago | 01:30

As previsões meteorológicas indicam, para hoje e amanhã, a ocorrência de chuva, condição favorável à extinção dos incêndios. A precipitação é acompanhada por uma descida da temperatura, na ordem dos cinco graus, no espaço de 48 horas.



De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, hoje o céu estará geralmente muito nublado. Com períodos de chuva ou aguaceiros, podendo ser, por vezes, fortes e acompanhados de trovoada nas regiões Norte e Centro. O vento será fraco a moderado do quadrante oeste, soprando moderado a forte e, por vezes, com rajadas até 70 quilómetros por hora, nas terras altas.



Há também a indicação de descida da temperatura máxima. Faro deverá ser a capital de distrito com a temperatura mais alta, atingindo os 24 graus.



Para amanhã, haverá nova descida das temperaturas, em particular da mínima no Interior. Na Guarda e em Bragança, as temperaturas mais baixas previstas são de 8 graus. O céu irá apresentar-se muito nublado com períodos de chuva ou aguaceiros e condições favoráveis à ocorrência de trovoadas.



O vento soprará com menor intensidade. Até ao final da semana, a chuva deverá manter-se em grande parte do território.