Chuva provocou inundações no Grande Porto

Bombeiros receberam pedidos de ajuda para habitações e via púbilica.

08:52

A chuva que caiu no Grande Porto provocou durante a madrugada desta quarta-feira dezenas de inundações na via pública e em habitações das cidades do Porto, Gondomar e Vila Nova de Gaia, disse à Lusa fonte dos Bombeiros.



No Porto, os Sapadores registaram "mais de 20" pedidos de ajuda, a maioria das quais relacionadas com pequenas inundações em habitações, canos entupidos e lençóis de água na via pública.



Contudo, segundo disse à Lusa fonte dos Sapadores Bombeiros do Porto "não se registou qualquer situação grave".



Também em Vila Nova de Gaia, os Bombeiros receberam muitos pedidos de socorro, principalmente entre as 00h30 e as 01h45, quando choveu mais intensamente.



"Neste período recebemos mais de 12 chamadas, muitas relacionadas com inundações em casa, a maioria delas porque as pessoas se esquecem de limpar os canos das varandas e pátios", disse, apontando o caso de uma idosa, que vive sozinha, e que "foi necessário auxiliar porque estava a entrar água pelo telhado".



Registaram também vários pedidos relacionados com inundações na via pública.



Também no concelho de Gondomar se registaram inundações de estruturas e superfícies devido à precipitação intensa.