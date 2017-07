Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chuvada no Douro custa 6,6 milhões

Governo promete apoiar produtores afetados por fogos e mau tempo.

Por Manuel Jorge Bento | 08:43

O Ministério da Agricultura garante que, ao longo do ano passado, apoiou os vitivinicultores do Douro com 20 milhões de euros para construção e reabilitação dos tradicionais muros de xisto, beneficiando 1824 projetos.



Ao CM, indica ainda que foram disponibilizados 10 milhões para a recuperação da produção afetada pelo mau tempo de fevereiro de 2016, que atingiu 2962 explorações agrícolas de 57 municípios do Norte e Centro. No entanto, só foram atribuídos 6,6 milhões a 1160 candidaturas aprovadas.



A Associação dos Vitivinicultores do Douro alertou, terça-feira, para a reprovação de cerca de mil projetos de recuperação de muros. Referiu ainda que o granizo do início deste mês e os fogos das últimas semanas também provocaram avultados prejuízos no Douro. E reclama o apoio do Governo.



O Ministério da Agricultura indica ao CM que "a Região Demarcada do Douro é acompanhada em permanência pelos serviços que monitorizam as situações relevantes que possam afetar a atividade agrícola, sendo permanente a disponibilidade para apoiar agricultores que registem prejuízos que se enquadrem nas modalidades disponíveis". É ainda referido que os produtores atingidos pelo granizo devem acionar os seguros - não obrigatórios.



"O Governo está a acompanhar os incêndios que afetam o país, monitorizando as situações que ponham em causa a atividade agrícola, às quais dará o tratamento adequado à medida que a informação for consolidada", diz Medeiros Vieira, secretário de Estado da Agricultura.