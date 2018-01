Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ciclista em estado grave após atropelamento na Feira

Homem circulava na Estrada Nacional 1 quando foi colhido por carro.

12:50

Um ciclista de 46 anos ficou ferido com gravidade ao ser colhido por um automóvel quando circulava na Nacional 1, no concelho de Santa Maria da Feira. O homem estava a fazer um passeio de bicicleta com o irmão quando um carro os se atravessou na sua frente, sem lhes dar tempo de evitar o embate.



O irmão conta à CMTV que o acidente aconteceu por volta das 11h00, entre São João e Santa Maria da Feira. "O senhor que vinha a conduzir o carro não se apercebeu da nossa presença e apanhou-nos", conta.



A vítima foi assistida no local pelos bombeiros da Arrifana, tendo sido transportada para o hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira