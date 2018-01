Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ciclista ferido após colidir com ambulância

Acidente aconteceu em Chaves.

09:11

Um ciclista, de 76 anos, ficou ferido com gravidade, na segunda-feira, após ter colidido com uma ambulância dos bombeiros de Carrazedo na rua Dom Gualdim Pais, em Chaves.



A ambulância seguia em marcha de emergência e transportava um doente para o hospital quando colidiu com o homem, que foi socorrido pelos bombeiros Flavienses no local e de seguida transportado para o hospital local.



As autoridades investigam o acidente.