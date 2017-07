Ciclista morre a metros de casa

Jovem de 18 anos era atleta numa equipa de Santa Maria da Feira.

Por Mónica Ferreira | 12.07.17

Jorge Tiago Alves tinha acabado de sair de casa, pouco antes do meio-dia de ontem, em Regilde, Felgueiras, para o habitual treino de bicicleta quando, ainda a metros da habitação, o rapaz de 18 anos foi colhido mortalmente por um carro que seguia na EN101-3, no sentido Vizela-Felgueiras. Os vizinhos foram alertados pelo estrondo e, quando chegaram ao local, encontraram o jovem, estudante de Gestão em Fafe e ciclista de uma equipa de S. João de Ver, Santa Maria da Feira, já inanimado na estrada."Tentei que ele falasse comigo, mas nada. Nem me apercebi do carro e só depois é que o vi, parado mais à frente", afirmou aoGraciosa Lopes, uma das primeiras pessoas a chegar ao local do acidente. Os Bombeiros de Felgueiras depararam-se com o jovem em paragem respiratória. "Iniciámos de imediato as manobras de reanimação com a ajuda diferenciada da viatura médica de emergência e reanimação de Guimarães", referiu Hugo Ribeiro, segundo comandante da corporação. O óbito do jovem ciclista, que seguia de capacete e equipado para o treino, acabou por ser declarado. O corpo foi depois transportado para o hospital de Guimarães.No local esteve uma equipa do Núcleo de Investigação Criminal a Acidentes de Viação da GNR, que investiga agora os contornos do acidente.Jorge Tiago Alves vestia atualmente a camisola da Escola de Ciclismo de S. João de Ver. Anteriormente, tinha sido atleta da ADRAP, de Penafiel, nos escalões de cadetes e juniores. Era o mais novo de três irmãos.