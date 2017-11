Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ciclista morre em colisão em Ourém

Vítima, de 61 anos, foi projetada após o embate.

Por L.O. | 06:00

A colisão entre um carro e uma bicicleta provocou a morte ao condutor do veículo de duas rodas, ontem, às 08h00, em Cardeais, concelho de Ourém.



A vítima, de 61 anos, foi projetada após o embate, entrou em paragem cardiorespiratória e acabou por morrer no local.



Prestaram socorro a GNR, bombeiros e uma equipa médica do INEM.