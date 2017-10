Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Turista alemão morre afogado nos Açores

Polícia Marítima tomou conta da situação.

Por Lusa | 01.10.17

Um cidadão alemão morreu este domingo afogado na praia de Santa Bárbara, ilha de São Miguel, Açores, disse à agência Lusa o capitão do Porto de Ponta Delgada.



Segundo Cruz Martins, o alerta para o desaparecimento do banhista foi feito pelas 13h30 locais (mais uma hora em Lisboa), tendo sido de imediato ativados uma mota de água e um salva-vidas dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande e outra mota de água da Capitania de Ponta Delgada.



"O navio patrulha oceânico que está ao serviço nos Açores e está no porto de Ponta Delgada ainda largou, mas quando estava a sair foi dada informação de que o corpo tinha sido encontrado", adiantou Cruz Martins.



O responsável esclareceu que foi também solicitado à Força Aérea um helicóptero para as buscas, mas acabou por ser desmobilizado porque o corpo foi encontrado nas imediações de onde tinha desaparecido.



"O corpo foi transportado para o Gabinete Médico-Legal", acrescentou o comandante, explicando tratar-se de um "homem de 46 anos, de nacionalidade alemã, que se encontrava de férias com a companheira".



A Polícia Marítima, que tomou conta da ocorrência, identificou quem deu o alerta, assim como a companheira da vítima mortal, que recebeu apoio psicológico no local da corporação da Ribeira Grande.



Cruz Martins referiu que a praia de Santa Bárbara não é vigiada, porque "terminou a época balnear a 17 de setembro".