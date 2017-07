Cidadãos anónimos e instituições praticam solidariedade porta a porta em Pedrógão

Incêndio que deflagrou no distrito de Leiria causou 64 mortos e mais de 200 feridos.

Por Lusa | 09.07.17

Dois casais de Vila Nova de Gaia andaram na manhã deste domingo a distribuir "packs" de alimentos a famílias afetadas pelo trágico incêndio de 17 de junho, que vitimou 64 mortos e provocou dezenas de desalojados.Apelidando-se de cidadãos anónimos, as quatro pessoas mostram inicialmente resistência em identificar-se à reportagem da agência Lusa, que os encontrou na aldeia de Barraca da Boavista a distribuir ajuda a uma família a quem fogo destruiu uma casa, um camião semirreboque, "que era o sustento da família", e o automóvel."Quisemos vir dar uma palavra amiga e distribuir alguns alimentos não perecíveis", disse Ernesto Moura, de 52 anos, que chegou sábado de Angola, onde trabalha, e hoje quis "praticar ajuda direta a quem precisa".Saíram de Gaia às 08h30, com sete "packs" alimentares na mala do automóvel, que vão distribuir pelas aldeias às pessoas que vão contactando e que sofreram muito com o trágico incêndio, que consumiu mais de 80% do território de Pedrógão Grande.No terreno, um grupo de voluntários dos Bombeiros de Ericeira anda a entregar roupas e mobiliário a famílias referenciadas por Cláudia, uma voluntária de Vila Franca de Xira que anda pelo território afetado há mais de duas semanas e criou no Facebook a página "Ajudar famílias e bombeiros em Pedrógão Grande".É a este grupo que os dois casais de Gaia começam por recorrer para identificar as pessoas necessitadas de ajuda."O nosso lema é: venham cá, nem que seja tomar um café, transmitir boa energia e vontade de ajudar", sublinha Ernesto Moura, que é gerente empresarial em Luanda.Ana Simões, bombeira nos voluntários de Ericeira, é a responsável da equipa que anda, pelo segundo domingo consecutivo, a distribuir roupas e móveis de porta a porta, diretamente às famílias atingidas pelo fogo."É mais eficaz esta distribuição, do que entregar em instituições", refere a voluntária, salientando que, inicialmente, entregaram a ajuda angariada a entidades dos municípios mais atingidos: Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos.Por entre curvas e vales que escondem aldeias que quase foram engolidas pelas chamas, a reportagem da agência Lusa cruza-se ainda com outros voluntários "anónimos" que distribuem alimentos e árvores de fruto para plantar.O incêndio que deflagrou em Escalos Fundeiros, em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, alastrou a Figueiró dos Vinhos e a Castanheira de Pera, fazendo 64 mortos e mais de 200 feridos.As chamas chegaram ainda aos distritos de Castelo Branco, através do concelho da Sertã, e de Coimbra, pela Pampilhosa da Serra e por Penela, consumindo mais de 50 mil hectares de floresta.