Cilada com ouro rende 5 mil euros

Empresário levado para descampado, agredido e roubado.

Por Magali Pinto | 08:46

Sozinho em Portugal, o polaco, na casa dos 40 anos, deixou-se enganar por pai e filho, burlões, que rapidamente perceberam que o empresário tinha dinheiro, uma vez que estava no nosso País por causa do negócio do ouro. Os homens conheceram-se num hotel em Lisboa e a vítima, julgando estar a falar com negociadores de metais preciosos, acabou por revelar que trazia dinheiro para os seus negócios.



Pai e filho não deixaram escapar a oportunidade e começaram logo por dizer que conheciam pessoas ligadas ao ramo. O caso aconteceu em março passado. O empresário acabou por cair numa cilada. Foi levado para um descampado na zona do Seixal e aí foi espancado, ameaçado de morte com uma arma apontada à cabeça e roubado - ficou sem cinco mil euros e outros bens pessoais.



A vítima, mesmo ferida, procurou por ajuda e fez depois queixa à polícia. Os agressores, já conhecidos pelas autoridades por tráfico de droga e burla qualificada, foram apanhados em Leiria pelos investigadores da PJ de Setúbal.