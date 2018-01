Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cinco anos para replantar o pinhal de Leiria

Estado investe dez milhões de euros já este ano.

Por José Durão | 08:50

O plano de reflorestação do pinhal de Leiria, brutalmente devastado pelos incêndios de 15 de outubro, deverá estar pronto em julho e terá um prazo de implementação de cinco anos. O anúncio foi feito ao CM pelo ministro da Agricultura, Capoulas Santos, que pretende que a reflorestação da mata nacional seja "muito fundada no conhecimento científico e nas populações".



O plano - que vai contar com a participação de universidades e politécnicos de todo o País - é a prazo, mas o Governo está preparado para apoiar o processo com dez milhões de euros, este ano. A primeira intervenção no terreno será para garantir a segurança nas vias de comunicação e remover a madeira queimada. "Em quatro meses, queremos retirar todas as madeiras nobres [como o pinho] do pinhal", disse. "Em 18 meses, queremos que toda a madeira tenha sido removida", acrescentou.



Para evitar quedas drásticas no preço da madeira, que poderia ter um efeito catastrófico para as empresas do setor, Capoulas Santos explica a solução encontrada: criar parques de madeira, que a armazenarão durante, pelo menos, nove meses. "Foi uma solução que agradou a todos os envolvidos", refere o ministro.



Hoje, Capoulas Santos acompanha António Costa na visita ao pinhal de Leiria, onde será apresentada a estratégia de recuperação e o plano de corte para o pinhal e onde será criada a comissão científica responsável pela implementação do Programa de Recuperação das Matas Litorais.