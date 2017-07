Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cinco aviões reforçam combate ao fogo em Portas de Ródão

Fogo que lavra há três dias no concelho de Nisa é o que causa maior preocupação.

Por Lusa | 10:03

Cinco aviões Canadair vão reforçar, na manhã desta sexta-feira, o combate ao incêndio de Portas de Ródão, no concelho de Nisa, o única ainda por dominar no país, avança Patrícia Gaspar, da Proteção Civil.



Segundo a informação da página da Proteção Civil, pelas 10h00 estavam a combater este fogo 358 operacionais, apoiados por 84 veículos e cinco meios-aéreos.



"Após um dia e noite muito trabalhosos foi possível debelar quase todos os incêndios, estando apenas por dominar o incêndio de Portas de Ródão, em Nisa, mas que está a evoluir favoravelmente", adiantou a adjunta de operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).



Segundo Patrícia Gaspar, não havia aldeias em risco, cerca das 09h00, havendo apenas 118 pessoas que aguardam, em Nisa, para regressar a casa quando estiverem reunidas as condições de segurança.



Na quinta-feira foram registadas 137 ocorrências que foram todas debeladas. Desde as 00h00, foram registadas 19 ocorrências, entre as quais o fogo de Nisa, informou Patrícia Gaspar no ´briefing', na sede da ANPC, em Carnaxide.