Cinco bombeiros feridos a caminho do fogo

Viatura da corporação de Paço de Arcos despistou-se e tombou na estrada.

Por Paula Gonçalves, Tiago Virgílio Pereira, João Tavares e Luís Oliveira | 01:30

Uma falha nos travões terá estado na origem do despiste de uma viatura na qual seguiam cinco bombeiros que combatiam um incêndio em Arganil. Os cinco elementos da corporação de Paço de Arcos, Oeiras, ficaram ontem feridos, um dos quais em estado grave. Depois de quatro dias com muito trabalho, as chamas começaram ontem a dar tréguas.



O acidente com os Bombeiros de Paço de Arcos aconteceu às 12h40, na estrada entre Sobral Magro e Pomares - trata-se de uma via com declives acentuados e muito estreita. Foi precisamente quando descia para Arganil que o motorista Nuno Moreira perdeu o controlo da viatura dos bombeiros e se despistou para a berma, evitando uma ribanceira. Ele e mais quatro colegas ficaram feridos.



O chefe Luís Afonso foi considerado o ferido mais grave, com um pulso partido. O subchefe Nuno Moreira e os bombeiros de 3ª Mário Monteiro, Ricardo Faria e João Poeiras sofreram ferimentos ligeiros.



"No meio deste azar tiveram muita sorte. Felizmente os ferimentos não são muito graves. Foi um enorme susto para eles e para toda a corporação. Somos uma grande família", disse ontem ao CM Ricardo Ribeiro, comandante da corporação.



O ferido mais grave foi helitransportado para o hospital de Coimbra, para ser operado ao braço direito. Dois outros tiveram alta a meio da tarde e outros dois ficaram em observações, queixando-se de dores nas costas e peito. Os bombeiros conseguiram finalmente controlar o incêndio da Pampilhosa, mas na zona ainda se encontram centenas de operacionais.



Mercedes destruído estava em condições

O comandante disse que a viatura Mercedes ficou destruída e que antes se apresentava em boas condições.



Chegaram segunda e iam ser rendidos

Os cinco bombeiros chegaram a Arganil na segunda-feira e deviam ter sido rendidos durante o dia de ontem.



Fogos na zona Centro deram ontem tréguas

Depois de quatro dias de chamas, o fogo de Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra, e que passou para o concelho de Arganil, foi ontem dado como dominado.



O incêndio que obrigou ao corte de várias estradas e consumiu quase sete mil hectares de floresta foi combatido, desde sexta-feira, por mais de 600 bombeiros.



Também o incêndio que deflagrou na Lapa do Lobo, concelho de Nelas, foi ontem dominado, tal como os fogos de São Pedro do Sul e Castro Daire.



"Agora já estou mais feliz"

Perdeu tudo no fogo que ficou conhecido como o grande incêndio de Pedrógão Grande. Quase quatro meses depois da tragédia, o CM voltou a casa de Manuel da Silva Luís, de 63 anos, que habita no lugar de Coelheira, em Figueiró dos Vinhos.



"Quando olhamos à volta percebemos que ainda estão bem presentes os sinais da desgraça", começou por dizer o homem que ainda assim se mostrou "feliz" com as obras que estão a ser feitas na sua habitação.



"Eu vi a casa toda destruída e agora já estou mais contente", desabafou. Se o tempo ajudar, o Natal será passado com dignidade. Para já, Manuel vive num anexo húmido, pequeno e com poucas condições.



"Foi o único sítio que não ardeu e é aqui que eu me sinto bem, mas nunca vou esquecer o dia da tragédia", concluiu.