Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cinco concelhos de Bragança sem recolha de lixo no Natal

Trabalhadores queixam-se de indefinição após o serviço ter sido entregue a nova empresa.

Por Tânia Rei | 09:41

A região da Terra Quente não vai ter a normal recolha de lixo durante o Natal. Desde sexta-feira e até dia 31, só ficam assegurados os serviços mínimos em Mirandela, Vila Flor, Alfândega da Fé, Carrazeda de Ansiães e Macedo de Cavaleiros. A Resíduos do Nordeste apela a que se mantenha o lixo acondicionado em casa.



Tudo resulta da greve dos 39 trabalhadores que reclamam esclarecimentos sobre o seu futuro, devido à mudança da empresa que presta serviços à gestora dos resíduos da região, a Resíduos do Nordeste. No concurso público urgente, na semana passada, ganhou a Ferrovial, que inicia funções dia 2 de janeiro, após 20 anos de serviço da FCC Environment.

"Entregaram-nos uma carta a dizer que íamos ser transferidos para outra empresa, mas neste momento não sabemos de nada", refere Armando Lopes, delegado sindical. "Queremos os nossos direitos, ou seja, a carta de despedimento da FCC e indemnizações", frisa.



Sobre a eventual transferência, diz que "ou vão todos ou não vai ninguém", visto que as previsões é que sejam contratados apenas seis motoristas e 12 cantoneiros. Duarte Sanfins, chefe de serviços da FCC, afirma que tinham como intenção ver concretizada a transmissão dos funcionários para o futuro adjudicatário, o que não terá ficado acautelado no concurso.



A Resíduos do Nordeste entende que não deve ser assim. "Não podemos envolver-nos numa relação entre terceiros. Quando se contrata uma empresa para prestar serviços, não está a contratar os trabalhadores associados a essa prestação", diz Paulo Praça, diretor-geral da entidade pública.