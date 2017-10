Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cinco detidos e droga apreendida em operação da PSP em Castelo Branco

Apreendidas 1.300 doses de haxixe, plantas e sementes de canábis e dinheiro.

Por Lusa | 19:06

A PSP anunciou esta quarta-feira a detenção de cinco homens, em Castelo Branco, por suspeita de tráfico de estupefacientes e a apreensão de 1.300 doses de haxixe, plantas e sementes de canábis, dinheiro e diverso material informático.



Em comunicado enviado à agência Lusa, o Comando Distrital de Castelo Branco da PSP explica que as detenções registaram-se na sequência de um processo de investigação criminal e no cumprimento de diversos mandados judiciais de busca a cinco residências em Castelo Branco.



"Em consequência desta operação, foram detidos cinco homens e apreendidas 1.300 doses de haxixe, quatro plantas de canábis, 65 sementes de canábis, 655 euros em dinheiro, 11 telemóveis, cinco computadores portáteis, diverso material informático e instrumentos de manuseamento e corte de estupefacientes", lê-se na nota.



Segundo a PSP, a investigação decorria há algum tempo, tendo sido iniciada após a detenção de indivíduos que se dedicavam ao tráfico de estupefacientes em alguns locais da cidade de Castelo Branco, nomeadamente em áreas frequentadas por jovens.



Nesta operação, a PSP de Castelo Branco contou com a colaboração e reforço de elementos policiais da Guarda e ainda com duas equipas cinotécnicas de busca de estupefacientes, sendo que a investigação vai continuar sob coordenação do Ministério Público (MP).