Cinco detidos por furto a residências em Castro Laboreiro

O posto territorial de Melgaço deteve na passada terça-feira, quatro homens e uma mulher com idades entre os 19 e os 26 anos, por furtos em interior de várias residências em Castro Laboreiro, Viana do Castelo.



No âmbito da investigação, os militares detetaram um veículo com os suspeitos no interior, que ao aperceberem-se de que iriam ser abordados, atiraram alguns objetos pela janela da viatura em que seguiam.



O veículo acabou por ser apreendido e alvo de uma busca onde foram encontrados várias peças de ouro, como anéis, fios, botões e ainda algumas peças de vestuáiro.



Os suspeitos, com antecedentes criminais por crimes idênticos, foram detidos e serão esta quarta-feira presentes ao Tribunal Judicial de Melgaço.

O que achou desta notícia?







25% Muito insatisfeito

25%





75% Muito satisfeito