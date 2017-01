Cinco detidos por furto de 500 quilos de azeitona

Durante a operação, a GNR apreendeu também um veículo e três máquinas usadas para apanhar aquele fruto no solo, vulgarmente designadas por "ouriços".Trata-se do quinto caso de detenções em flagrante delito por furto de azeitona registado este mês no Baixo Alentejo, depois de três no concelho de Ferreira do Alentejo e outro também no concelho de Beja.No primeiro caso, no dia 03 deste mês, a GNR tinha detido dois homens e uma mulher, com idades entre os 30 e 35 anos, pelo furto de 330 quilos de azeitona de uma herdade junto à vila de Ferreira do Alentejo.Os dois homens e a mulher saíram em liberdade sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência (TIR) e os 330 quilos de azeitona furtados foram restituídos ao legítimo proprietário.No segundo caso, no dia 05, a GNR tinha detido duas mulheres e um homem, entre os 26 e os 33 anos, pelo furto de 640 quilos de azeitona numa propriedade privada em Ferreira do Alentejo.As duas mulheres e o homem foram constituídos arguidos e depois saíram também em liberdade sujeitos à medida de coação de TIR.As três pessoas foram detidas numa ação em que foram apreendidos um veículo, quatro máquinas e vários utensílios próprios para apanhar azeitona e três telemóveis e permitiu restituir os 640 quilos de azeitona furtados aos legítimos proprietários.No âmbito da investigação ao caso, a GNR constituiu como arguido um outro homem.No terceiro caso, no dia 06, a GNR deteve quatro homens e duas mulheres, com idades entre os 23 e os 43 anos, em flagrante delito, pelo furto de 78 quilos de azeitona, numa herdade em Quintos, na União de Freguesias de Salvada e Quintos, no concelho de Beja.Os quatro homens e as duas mulheres, que foram detidos numa ação que decorreu na herdade na sequência de uma denúncia e permitiu restituir ao legítimo proprietário os 78 quilos de azeitona furtados, saíram depois em liberdade sujeitos à medida de coação de TIR.A quarta situação ocorreu na terça-feira, quando a GNR deteve 17 pessoas, com idades entre os 20 e 60 anos, em flagrante delito, na posse de 84 sacos de azeitona, num total de três toneladas, durante uma ação realizada numa herdade do concelho de Ferreira do Alentejo.Os 17 detidos, dez homens e sete mulheres, começaram hoje a ser presentes no Tribunal de Ferreira do Alentejo para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação de medidas de coação.LL // MLM