Cinco detidos por posse de droga e de arma ilegal

Os detidos vão ser apresentados ao tribunal na segunda-feira.



Nesta ação foram também apreendidas 166 doses de droga e algumas matracas, tendo sido elaborados 10 autos de contraordenação por posse ilegal de estupefacientes, acrescenta a GNR.Os detidos vão ser apresentados ao tribunal na segunda-feira.

A GNR em Santarém deteve cinco pessoas, quatro por posse de droga e uma por posse ilegal de arma, no sábado, no Cartaxo, anunciou este domingo a força de segurança.A detenção, efetuada por militares do Destacamento Territorial de Santarém, visou "quatro homens e uma mulher, com idades entre os 18 e 24 anos, quatro por posse de estupefacientes e um por posse ilegal de arma", refere um comunicado agora divulgado.Os militares realizavam uma ação de fiscalização no âmbito de um evento musical denominado "Trance Odyssey 2017".