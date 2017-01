Detidos supeitos de assaltar casa de António Rodrigues

O grupo suspeito de assaltar a casa do comendador António Rodrigues foi detido em Almancil esta quarta-feira. São cinco homens, de nacionalidade chilena, com idades compreendidas entre os 23 e os 41 anos, também suspeitos de assaltos a outras casas no norte do país.



"No seguimento do furto a uma habitação no concelho de Faro, os militares vieram a localizar um veículo aí furtado já na localidade de Almancil, sendo que no decurso das diligências detiveram em flagrante três indivíduos", lê-se no comunicado da GNR.



"No seguimento da busca domiciliária à residência dos visados, foram detidos outros dois elementos do grupo, constatando-se que na habitação se encontravam diversos objetos furtados e ainda um automóvel subtraído de uma habitação na zona de Almada", acrescenta-se.



Foram recuperadas 70 peças de joalharia, 45 relógios, três automóveis de gama alta, duas pistolas 6.35mm, cinco telemóveis, uma máquina fotográfica, vários aparelhos informáticos, dezenas de óculos, mochilas e malas de viagem e cerca de 2500 euros em numerário.

Os detidos, serão presentes a tribunal esta quinta-feira.

