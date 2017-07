Cinco distritos do continente sob 'aviso laranja' devido ao tempo quente

Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja vão estar sob alerta entre as 12h00 desta quarta-feira e as 22h00 de sexta-feira.

Por Lusa | 12.07.17

pub

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou de 'amarelo' para 'laranja' o aviso emitido esta quarta-feira para os distritos da Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja devido ao tempo quente.



De acordo com o Instituto, os distritos da Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja vão estar sob 'aviso laranja' entre as 12h00 desta quarta-feira e as 22h00 de sexta-feira.



Também devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima, o IPMA colocou os distritos de Vila Real, Viseu, Bragança, Setúbal e Faro sob 'aviso amarelo' entre as 12h00 desta quarta-feira e as 22h00 de sexta-feira.



O 'aviso laranja' é o segundo mais grave de uma escala de quatro e indica situação meteorológica de risco moderado a elevado.



Segundo o IPMA, o 'aviso amarelo', o terceiro mais grave, significa situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.