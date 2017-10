Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cinco encapuzados assaltam multibanco em Paredes

Alerta foi dado por volta das 04h00 por um morador do prédio contíguo.

09:57

Um grupo de cinco homens encapuzados realizaram um assalto a uma caixa de multibanco, esta sexta-feira, na freguesia de Recarei, em Paredes, distrito do Porto.



O alerta foi dado por volta das 04h00 por um morador do prédio contíguo que acordou com um estrondo forte, que seria o barulho dos assaltamntes a partir o vidro da agência bancária.



Os assaltantes estão em fuga. Não se sabe ainda se o furto foi ou não consumado.



Ao que a CM pode apurar, a GNR tem registos de incidentes semelhantes durante esta madrugada em Labruge, Vila do Conde, e em São Pedro de Fins, na Maia. A ligação entre estes assaltos ainda não está confirmada.