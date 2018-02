Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cinco feridos do incêndio de Tondela ainda internados em Viseu

Incêndio de 13 de janeiro provocou a morte a onze pessoas.

Cinco feridos do incêndio ocorrido a 13 de janeiro numa associação de Vila Nova da Rainha, no concelho de Tondela, encontram-se ainda internados no hospital de Viseu, disse esta terça-feira à agência Lusa fonte hospitalar.



"Só um se encontra na Unidade de Cuidados Intensivos, estando os restantes em recuperação nas enfermarias", explicou a mesma fonte.



Dos cinco feridos que ainda se encontram internados em Viseu, dois tinham sido transferidos do Hospital de S. João, no Porto, acrescentou.



O incêndio de 13 de janeiro provocou nesse dia oito mortos e 38 feridos, entre graves e ligeiros, mas o número de mortos entretanto aumentou.



A 29 de janeiro, um homem faleceu no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, elevando para onze o número de vítimas mortais.



No dia 17, tinha já morrido um ferido que estava internado no Hospital de São João, no Porto, e, no dia 27, registou-se a morte de um dos doentes que estava internado no Hospital da Prelada, na mesma cidade.