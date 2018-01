Cinco pessoas intoxicadas por esquentador em Santarém

Tiveram de ser transportadas para o hospital devido a intoxicação por gases.

Por Lusa | 09:46

Cinco pessoas foram transportadas esta segunda-feira ao Hospital de Santarém por apresentarem tonturas e náuseas provocadas por gases com origem provável num esquentador, disse à Lusa fonte da proteção civil.



Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, o alerta foi dado às 08h17, tendo a intoxicação ocorrido numa habitação no Bairro do Girão, nos arredores da cidade.



No local estiveram 18 operacionais e oito viaturas das corporações de bombeiros municipais e voluntários de Santarém, da PSP e do Hospital de Santarém (Viatura Médica de Emergência e Reanimação), disse a fonte.