Cinco golfinhos encontrados mortos em praias do norte

O Comando-local da Polícia Marítima da Póvoa de Varzim e Vila do Conde, registaram cinco casos de golfinhos arrojados pelo mar, já sem vida e alguns deles em elevado estado de decomposição, entre os dias 14 e 18 de janeiro.O primeiro animal foi encontrado morto na praia do Guião, no dia 14. No dia seguinte, na freguesia de Aguçadoura foram registados mais dois. Já no dia 17 no mesmo local, um outro golfinho foi lançado pela força da ondulação marítima para o leito da ribeira, tendo sido necessário a intervenção da Polícia Marítima na operação de recolha do cadáver.Na manhã desta quarta-feira, dia 18, o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas recolheu mais um cadáver, na praia Azul, no concelho de Vila do Conde, o que no total perfaz cinco golfinhos encontrados sem vida.





Embora ainda não se saibam as causas da morte, o registo biométrico dos golfinhos foi comunicado ao Instituto de Conservação da Natureza e Florestas e ao Aquário Vasco da Gama, entidades que têm vindo a desenvolver estudos científicos junto destes mamíferos.



A camâra Municipal da Póvoa de Varzim procedeu à remoção e ao encaminhamento dos corpos dos animais.Embora ainda não se saibam as causas da morte, o registo biométrico dos golfinhos foi comunicado ao Instituto de Conservação da Natureza e Florestas e ao Aquário Vasco da Gama, entidades que têm vindo a desenvolver estudos científicos junto destes mamíferos.

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito