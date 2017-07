Cinco homens armados explodem caixa de multibanco

Assaltantes escaparam com cerca de 60 mil euros.

12.07.17

pub

Um grupo de cinco homens armados e encapuzados, assaltou através de uma explosão com uma bomba de gás, uma caixa de multibanco, por volta das 03h00, desta quarta-feira, em Ossela, Oliveira de Azeméis.A caixa, que tinha sido carregada na véspera, era a única existente na localidade. Os assaltantes em poucos minutos, levando cerca de 60 mil euros.

A explosão alertou os morados do prédio onde a máquina estava instalada. Algumas testemunhas contaram ao CM que perceberam de imediato que se tratava de um assalto. No mesmo edifício, a porta de um supermercado também acabou por ser atingida pela violência da explosão.



Os assaltantes seguiram num carro de alta cilindrada em direção ao Porto, que incendiaram de modo a trocar de viatura e prosseguir na fuga.



A GNR de Oliveira de Azeméis e a Polícia Judiciária de Aveiro estiveram no local.



O paradeiro dos assaltantes continua desconhecido.