Cinco meios aéreos combatem fogo em Moita do Norte

Chamas obrigaram ao corte da EN3.

Por Lusa | 18:39

Um incêndio que deflagrou em Moita do Norte, Vila Nova da Barquinha, às 15h56, está a ser combatido por 162 operacionais, 43 meios terrestres e 5 meios aéreos, segundo os dados do site da Proteção Civil.



O incêndio, que continuava ativo às 17h39, deflagrou perto da Praça de Touros da localidade e está a lavrar em zona de mato, nos limites geográficos da vila.



As chamas obrigaram ao "corte da EN3", que liga Vila Nova da Barquinha e Tancos, disse à Agência Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova da Barquinha, Jorge Gama.