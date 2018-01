Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cinco milhões de peças constroem cidade Lego

Exposição contempla monumentos emblemáticos, serviços básicos e transportes.

Por Aureliana Gomes | 09:09

A Torre Eiffel ou o Taj Mahal são apenas duas das peças construídas em Lego que fazem as delícias de quem passa pelo Pavilhão Multiusos de Guimarães por estes dias.



A cidade de Lego, com mais de cinco milhões de peças e candidata a maior do Mundo, ocupa cerca de mil metros quadrados do espaço. Construída por um só colecionador, a exposição conta com recriações de vários monumentos e também serviços básicos, entre eles, hospitais, quartel dos bombeiros e esquadra, passando pelos meios de transporte como comboios, elétricos, aviões e barcos.



José Matos precisou de uma semana para instalar a megacidade no multiusos. Estão também expostas construções em Lego alusivas à franquia Star Wars e à famosa casa da família de animação ‘Os Simpson’.



A área da exposição integra ainda uma zona lúdica de construções livres em que os mais pequenos podem dar asas à imaginação e brincar com as peças de Lego.



Até 13 de fevereiro, além das cinco milhões de peças que compõem o imaginário de miúdos e graúdos, quem passar pelo pavilhão multiusos pode ainda usufruir de uma pista de gelo e outros divertimentos.



No âmbito da iniciativa ‘Reino da Diversão’, organizada pela Tempo Livre, em colaboração com a Câmara Municipal de Guimarães, destaque, este ano, ainda para uma montanha-russa no interior do multiusos - única em Portugal.



No exterior, há carrinhos de choque e carrosséis. Com atrações para toda a família, o ‘Reino da Diversão’ está aberto de quinta-feira a domingo, alargando esse período à segunda e terça-feira de carnaval.



A entrada é gratuita.