Cinco mortos em acidente de autocarro com emigrantes portugueses

Cinco pessoas morreram este domingo e outras 27 ficaram feridas, incluindo três em estado grave, num acidente de autocarro que transportava emigrantes portugueses em Lyon, numa estrada no centro da França, , segundo um balanço provisório das autoridades.

O acidente ocorreu por volta das 04h30 (03h30 em Lisboa), perto da localidade de Charolles, no município de Saône-et-Loire, no centro de França, e envolveu um autocarro com cerca de 40 lugares, segundo a edição online da Creusot-Info, citada pela agência francesa France Press.



A imprensa francesa avança que o autocarro transportava 32 pessoas e que a estrada está coberta de gelo.



Segundo avança a BFM.TV, para o local foram mobilizados 70 bombeiros. É o acidente mais mortal em França desde maio de 2016, em que 12 portugueses morreram na mesma estrada na sequência de um choque frontal entre a carrinha em que seguiam e um veículo pesado.





O acidente ocorreu na estrada nacional 79, chamada RCEA (Estrada Centro Europa e Atlântico) e considerada perigosa. Não foram divulgadas informações sobre a nacionalidade das vítimas.



Em atualização



Em atualização

