Cinco mortos e cinco feridos graves em operação da GNR

Registaram-se quase 320 acidentes no dia 1 de novembro.

Cinco mortos e cinco feridos graves é o balanço da operação de dois dias de reforço de patrulhamento rodoviário da GNR, devido ao feriado de 01 de novembro, altura em que se registaram quase 320 acidentes.



A operação registou também 97 feridos ligeiros, segundo anunciou a GNR em comunicado hoje divulgado.



De acordo com a mesma fonte, entre o dia 31 de outubro e o dia 01 de novembro, registaram-se 328 acidentes e foram detidos 100 condutores.



A maior parte dos detidos (63 pessoas) foram apanhados com um taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,20 gramas/litros, tendo 24 sido detidos por falta de carta de condução.



A operação, realizada em todo o país , fiscalizou 8.433 condutores e detetou 2.095 contraordenações. Destas, 1.109 dizem respeito a excesso de velocidade, 175 a condução com taxa de álcool superior ao permitido por lei e 115 por uso de telemóvel.



Outras 95 contraordenações deveram-se a falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças.



"Durante este período, que tradicionalmente provoca grandes movimentações de tráfego rodoviário, foram empenhados militares da Unidade Nacional de Trânsito e dos comandos territoriais, os quais realizaram ações preventivas com intuito de reduzir a sinistralidade rodoviária, dando especial atenção aos comportamentos dos condutores que coloquem em causa a sua segurança e a de terceiros", refere a GNR.